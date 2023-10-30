Министр экономики Беларуси Александр Червяков в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, с чем связано замедление со стороны экспорта по отношению к импорту.

Он признал, что в первом полугодии 2023 год импорт немного превышал экспорт.

«Внешнеторговый сектор сбалансирован. Но есть определенное замедление со стороны экспорта по отношению к импорту. И основная причина связана с тем, что экспортные цены на внешнем контуре снизились значительно больше, чем цены импорта. В среднем цены экспорта снизились на 15%, а цены импорта всего лишь на 8%», - рассказал Червяков.

Следует отметить, что отрицательное сальдо внешней торговли товарами фиксируется с декабря 2022 года.

Между тем за 9 месяцев 2023 года было получено экспортной выручки на $31 млрд.

«За последние 10 лет это максимальный объем. Внешние рынки - это Китай, РФ, Африка», - отметил чиновник.