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ЭКОНОМИКА РБ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 20,9%
13:00 30.10.2023
Страховые организации республики за январь-сентябрь 2023 года собрали 1 642,75 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за девять месяцев увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 20,9%.
По добровольным видам страхования за январь-сентябрь 2023 года страховые взносы составили 1 102,60 млн рублей, что на 212,90 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-сентябрь 2023 года – 540,15 млн рублей, что на 71,40 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.
Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 67,1% (за январь-сентябрь 2022 года – 65,5%).
За январь-сентябрь 2023 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 963,8 млн рублей, что на 69,2 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-сентябрь 2023 года составил 58,7% (за январь-сентябрь 2022 года – 65,9%)
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