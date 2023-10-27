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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛОСЬ НА 0,3%
12:45 30.10.2023
В январе-сентябре 2023 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 10974,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню января-сентября 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 112,8%, в обрабатывающей промышленности – 100,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 94,3% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,7%.
Индекс промышленного производства за сентябрь 2023 г. к сентябрю 2022 г. составил 103,7%, к августу 2023 г. – 101,6%.
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