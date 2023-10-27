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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО 9 МЛН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА
11:55 30.10.2023
В Беларуси на 30 октября во всех категориях хозяйств намолочено 9048,7 тыс. тонн зерна, включая рапс.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики. На сегодня убрано 196,6 тыс. га, намолочено 1621,2 тыс. тонн этой культуры при средней урожайности 82,4 ц/га.
Собрано 22318,5 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
Сельхозорганизации накопали 3633,1 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 470,5, ц/га.
В стране на 4,98 тыс. га собрано всего 147,8 тыс. тонн овощей при урожайности 297,0 ц/га.
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