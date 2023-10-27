В Беларуси на 30 октября во всех категориях хозяйств намолочено 9048,7 тыс. тонн зерна, включая рапс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики. На сегодня убрано 196,6 тыс. га, намолочено 1621,2 тыс. тонн этой культуры при средней урожайности 82,4 ц/га.

Собрано 22318,5 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.

Сельхозорганизации накопали 3633,1 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 470,5, ц/га.

В стране на 4,98 тыс. га собрано всего 147,8 тыс. тонн овощей при урожайности 297,0 ц/га.