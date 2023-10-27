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ЭКОНОМИКА РБ
СИТУАЦИЯ С ОЧЕРЕДЯМИ ГРУЗОВИКОВ НА ГРАНИЦЕ С ЛИТВОЙ ОСТАЕТСЯ НАПРЯЖЕННОЙ - ГПК БЕЛАРУСИ
11:52 30.10.2023
Ситуация с очередями на границе с Литвой остается напряженной: въезда ожидают более 1500 фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По состоянию на 10:00 наибольшая очередь большегрузов фиксируется перед литовским пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони), контрольные службы которого за два дня пропустили на свою территорию 65% фур от нормы. Меньше всего транспорта проследовало в ЕС через литовский Мядининкай (Каменный Лог) — всего 17%», - говорится в сообщении.
В латвийском пункте пропуска Патерниеки (Григоровщина) сопредельные контрольные службы приняли на свою территорию 54% большегрузов.
Наиболее загруженным для легкового транспорта остается маршрут через польский Тересполь (Брест). В воскресенье очередь достигла 300 единиц. За выходные дни через данный погранпереход в страны ЕС проследовало 34% авто от нормы.
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