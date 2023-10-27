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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ЗАРПЛАТ В БЕЛАРУСИ СОЗДАЕТ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ В IV КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА - ЕАБР
11:40 30.10.2023
Рост зарплат в Беларуси создает предпосылки для ускорения инфляции в IV квартале 2023 года. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
Аналитики отмечают, что рост реальной заработной платы в Беларуси продолжил ускоряться.
«В реальном выражении прирост составил 16,1% г/г в сентябре после 15,1% г/г в августе и 14,4% г/г в июле. На увеличение заработной платы оказало влияние повышение в сентябре на 3,1% базовой ставки, являющейся основой для определения размера оплаты труда в бюджетном секторе», - сказано в сообщении.
Кроме того, высокий рост заработной платы на фоне расширения потребительского кредитования продолжил поддерживать потребительский спрос на товары: розничный товарооборот увеличился на 12,2% г/г в сентябре после 11,2% г/г в августе.
«Это создает предпосылки для ускорения инфляции в IV квартале 2023 года», - считают в ЕАБР.
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