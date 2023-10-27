Рост зарплат в Беларуси создает предпосылки для ускорения инфляции в IV квартале 2023 года. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Аналитики отмечают, что рост реальной заработной платы в Беларуси продолжил ускоряться.

«В реальном выражении прирост составил 16,1% г/г в сентябре после 15,1% г/г в августе и 14,4% г/г в июле. На увеличение заработной платы оказало влияние повышение в сентябре на 3,1% базовой ставки, являющейся основой для определения размера оплаты труда в бюджетном секторе», - сказано в сообщении.

Кроме того, высокий рост заработной платы на фоне расширения потребительского кредитования продолжил поддерживать потребительский спрос на товары: розничный товарооборот увеличился на 12,2% г/г в сентябре после 11,2% г/г в августе.

«Это создает предпосылки для ускорения инфляции в IV квартале 2023 года», - считают в ЕАБР.