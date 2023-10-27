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ЭКОНОМИКА РБ


СВЫШЕ 170 ШКОЛЬНИКОВ СО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ СТАНУТ СТУДЕНТАМИ БГУ


11:04 30.10.2023

В течение недели свыше 170 школьников со всей Беларуси станут студентами БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, учащиеся прошли отбор XV сезона профориентационного проекта, подготовив мотивационное эссе на тему «Почему я хочу стать студентом БГУ?». Первое занятие для них стартует 30 октября. Старшеклассников встретят на 17 факультетах и образовательных институтах БГУ.

В течение учебной недели школьники посетят лекции, семинары, лабораторные, молодежные мероприятия, познакомятся со студентами, преподавателями и администрацией.

Завершится сезон традиционной встречей с руководством университета. На ней будущие студенты смогут задать интересующие вопросы о приемной кампании, образовательной деятельности, международном сотрудничестве университета, общественной и научной работе студентов. Также каждый участник проекта получит памятный сертификат и сувенир.

Всего в нынешнем сезоне оргкомитет рассмотрел 447 заявок. К участию в проекте приглашались учащиеся 10-11 классов школ, гимназий, лицеев, а также учреждений среднего специального образования.

Проект реализуется с 2016 года. За период проведения его участниками стали более 1500 учащихся из разных регионов страны. По статистике более 50% участников проекта впоследствии поступают в БГУ.

Организаторами проекта выступают управление по воспитательной работе с молодежью и Студенческий совет БГУ.
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