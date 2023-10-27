ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫРОС НА 0,7%

10:58 30.10.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-сентябрь 2023 г. в текущих ценах составил 12206 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области подрос на 0,7% к уровню января-сентября 2022 г.