Международная выставка-ярмарка товаров легпрома BTI-2023 прошла 25-27 октября на площадке Футбольного манежа в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», гостям представили тренды предстоящего модного сезона и лучшие образцы отечественной и зарубежной продукции.

Тематика BTI-2023 охватила абсолютно все отрасли легкой промышленности: одежда мужская и женская, детская одежда, ткани и нетканые материалы, трикотаж, белье, корсетные изделия, купальники, мех, кожа, аксессуары, одежда для спорта и фитнеса, головные уборы, платки, шарфы и др.

Председатель концерна Татьяна Лугина отметила, что выставка предназначена для демонстрации новейших достижений легкой промышленности, а также креативных идей современных дизайнеров.

"Традиционность этой выставки отражает то, что легкая промышленность в Беларуси развивается и является сферой творческих мыслей», - отметила глава концерна.

К слову, на BTI-2023 впервые прошел необычный модный показ. На сцене Футбольного манежа 15 талантливых женщин, работающих в сфере легкой промышленности, вышли к зрителям в нарядах отечественных производителей.

Модные образы продемонстрировали разнообразие и креативность белорусского легпрома, объединив вместе самые крупные предприятия страны.

Организатором показа выступила объединенная организация «Белорусский союз женщин» концерна «Беллегпром».

В этом году на выставке было представлено более 50 экспонентов. Среди стран-участниц — Беларусь, Российская Федерация, Китай и Узбекистан.

Также предприятия концерна «Беллегпром» были отмечены в следующих номинациях: лучший стенд — ОАО «Витебские ковры», лучшая коллекция осень-зима 2023/24 — ОАО «Жлобинская швейная фабрика» и ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман», «За вклад в развитие моды» — ОАО «Галантэя» и «Стильный дизайн коллекции» — ОАО «Камволь».