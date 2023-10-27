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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ТОВАРОВ ЛЕГПРОМА BTI-2023 ПРОШЛА В МИНСКЕ
10:41 30.10.2023
Международная выставка-ярмарка товаров легпрома BTI-2023 прошла 25-27 октября на площадке Футбольного манежа в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», гостям представили тренды предстоящего модного сезона и лучшие образцы отечественной и зарубежной продукции.
Тематика BTI-2023 охватила абсолютно все отрасли легкой промышленности: одежда мужская и женская, детская одежда, ткани и нетканые материалы, трикотаж, белье, корсетные изделия, купальники, мех, кожа, аксессуары, одежда для спорта и фитнеса, головные уборы, платки, шарфы и др.
Председатель концерна Татьяна Лугина отметила, что выставка предназначена для демонстрации новейших достижений легкой промышленности, а также креативных идей современных дизайнеров.
"Традиционность этой выставки отражает то, что легкая промышленность в Беларуси развивается и является сферой творческих мыслей», - отметила глава концерна.
К слову, на BTI-2023 впервые прошел необычный модный показ. На сцене Футбольного манежа 15 талантливых женщин, работающих в сфере легкой промышленности, вышли к зрителям в нарядах отечественных производителей.
Модные образы продемонстрировали разнообразие и креативность белорусского легпрома, объединив вместе самые крупные предприятия страны.
Организатором показа выступила объединенная организация «Белорусский союз женщин» концерна «Беллегпром».
В этом году на выставке было представлено более 50 экспонентов. Среди стран-участниц — Беларусь, Российская Федерация, Китай и Узбекистан.
Также предприятия концерна «Беллегпром» были отмечены в следующих номинациях: лучший стенд — ОАО «Витебские ковры», лучшая коллекция осень-зима 2023/24 — ОАО «Жлобинская швейная фабрика» и ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман», «За вклад в развитие моды» — ОАО «Галантэя» и «Стильный дизайн коллекции» — ОАО «Камволь».
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