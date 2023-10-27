В январе-сентябре 2023 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2535,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню января-сентября 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2095,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 153,1 тыс. тонн, что на 3,9% больше, чем в январе-сентябре 2022 г., молока – 550,9 тыс. тонн (на 2,5% больше), яиц получено 282 млн штук (на 13% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 95,9% молока и 83,7% производства яиц.

На 1 октября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 521,6 тыс. голов крупного рогатого скота, или 101,9% к уровню 1 октября 2022 г., в том числе коров – 170 тыс. голов (100,7%). Численность свиней составила 164,6 тыс. голов, что на 10,3% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2023 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 788,3 тыс. тонн при средней урожайности 24,9 центнера с одного гектара убранной площади.

На начало октября текущего года картофель убран с 70,9% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 102,3 тыс. тонн, что на 14,5% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года, при средней урожайности 416 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2022 г. – 357 центнеров).

Свекла сахарная убрана с 30,8% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 125,8 тыс. тонн (на 22,7% больше) при средней урожайности 395 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2022 г. – 305 центнеров).

Овощи убраны с 49,7% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 5,3 тыс. тонн при средней урожайности 289 центнеров с одного гектара.

На 1 октября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 178,5 тыс. гектаров, что на 13,6% больше, чем на 1 октября 2022 г. Посевная площадь под озимый рапс составила 62,6 тыс. гектаров (на 2,3% больше). Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 2,5 тыс. гектаров.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 октября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1081,7 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 765,5 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 18,8 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 19,6 центнера.