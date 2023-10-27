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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАВИА ОТКРЫЛА РЕЙС ГОМЕЛЬ-МОСКВА


09:36 30.10.2023

Первый рейс «Белавиа» по маршруту Москва-Гомель вылетел 29 октября 2023 года из Международного аэропорта Внуково.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, борт приземлился в аэропорту Гомеля в 19.05 и через час снова отправился в российскую столицу.

«Уже сейчас можно сказать с уверенностью: рейс Гомель-Москва-омель востребован пассажирами, – отметил накануне открытия генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец. – Мы наблюдаем хороший спрос как на ближайшие даты, так и на более поздние. Изначально планировалось, что первый рейс будет выполнен на воздушном судне Embraer-175, но из-за высокого спроса борт был заменен на более просторный – Embraer-195. С учетом замены загрузка на первом рейсе превысила 70%, а на некоторых последующих рейсах она уже достигает 90%».

Востребованность направления в авиакомпании прогнозировали заранее. Гомель – второй по величине город в Беларуси, с развитыми экономическими связями с российскими регионами, потому прямое авиасообщение необходимо и для людей, путешествующих по личным причинам, и для бизнес-сообществ. Также в авиакомпании рассчитывают на интерес к направлению со стороны транзитных пассажиров.

«Мы работаем над тем, чтобы пассажиры из Гомеля могли приобрести билеты не только на прямой рейс Белавиа, но и по транзитным направлениям с нашими авиакомпаниями-партнерами. Надеемся, что в самые ближайшие дни мы начнем продажу транзитных перевозок в различные пункты России через Внуково с нашим партнером – авиакомпанией «Ютэйр», – поделился планами Игорь Чергинец.

Рейсы по маршруту Минск-Москва (Внуково) - Гомель-Москва (Внуково) - Минск будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Вылет из Гомеля запланирован на 20.00, прибытие в московский аэропорт – на 21.25. Вылет из Москвы – в 17.40, прибытие в Гомель – в 19.05.

Пассажиры первых рейсов смогут приобрести билеты на сайте belavia.by по тарифу «Промо»: цена билета из Гомеля во Внуково – от 25 евро, в обе стороны – от 61 евро.

Стоимость перелета по тарифу LIGHT – от 44 евро в одну сторону или от 81 евро туда-обратно. Такие билеты можно купить на сайте авиакомпании, в офисах продаж, у агентов.

Полет из Гомеля в Москву займет менее полутора часов.
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