За январь-август 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,5%, рентабельность продаж – 5,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 сентября 2023 г. составила 3848,2 млн. рублей, в том числе просроченная – 1039,1 млн рублей, или 27% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2023 г. составила 7292,8 млн рублей, в том числе просроченная – 1072 млн рублей, или 14,7% от общего объема кредиторской задолженности.