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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ В БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 865,3 МЛН РУБЛЕЙ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
18:00 27.10.2023
За январь-сентябрь 2023 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 865,3 млн рублей подоходного налога.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, темп роста в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2022 года составил 114,8%.
Подоходный налог остается основным доходным источником уже на протяжении многих лет и характеризуется его достаточно высокой удельным весом в налоговых доходах бюджета Брестской области, который за 9 месяцев текущего года составил 45,6%.
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