ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ В БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 865,3 МЛН РУБЛЕЙ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА

18:00 27.10.2023 За январь-сентябрь 2023 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 865,3 млн рублей подоходного налога. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, темп роста в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2022 года составил 114,8%. Подоходный налог остается основным доходным источником уже на протяжении многих лет и характеризуется его достаточно высокой удельным весом в налоговых доходах бюджета Брестской области, который за 9 месяцев текущего года составил 45,6%.