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ЭКОНОМИКА РБ
СОГЛАСОВАНЫ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНЦЕПЦИИ ПОЛОЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНОГО СООБЩЕСТВА
17:54 27.10.2023
В рамках Белорусской недели предпринимательства в Полоцке на площадке Центра притяжения IGROW ОАО «Белагропромбанк» был проведен круглый стол на тему «Региональная предпринимательская экосистема – объединение интересов через инженерное сообщество».
Центральным вопросом дискуссии стало формирование Полоцкого регионального инженерного сообщества как добровольного объединения ученых, специалистов и жителей региона, деятельность которых связана с изобретательством и практическим внедрением разработок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в ходе круглого стола были согласованы основные элементы Концепции Полоцкого регионального инженерного сообщества как базового элемента региональной предпринимательской экосистемы, план мероприятий на 2024 год.
Участники также рассмотрели направления и варианты взаимодействия с госорганами и некоммерческими организациями, представляющими интересы субъектов малого и среднего бизнеса на республиканском уровне.
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