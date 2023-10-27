В рамках Белорусской недели предпринимательства в Полоцке на площадке Центра притяжения IGROW ОАО «Белагропромбанк» был проведен круглый стол на тему «Региональная предпринимательская экосистема – объединение интересов через инженерное сообщество».

Центральным вопросом дискуссии стало формирование Полоцкого регионального инженерного сообщества как добровольного объединения ученых, специалистов и жителей региона, деятельность которых связана с изобретательством и практическим внедрением разработок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в ходе круглого стола были согласованы основные элементы Концепции Полоцкого регионального инженерного сообщества как базового элемента региональной предпринимательской экосистемы, план мероприятий на 2024 год.

Участники также рассмотрели направления и варианты взаимодействия с госорганами и некоммерческими организациями, представляющими интересы субъектов малого и среднего бизнеса на республиканском уровне.