В январе-сентябре 2023 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 3,2 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 305,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 120,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 39,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 79 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 48,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 56,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 18,4% от общего ввода по области.