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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ПОСТРОЕНО 3,2 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
17:35 27.10.2023
В январе-сентябре 2023 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 3,2 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 305,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 120,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 39,4% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 79 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 48,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 56,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 18,4% от общего ввода по области.
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