|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 150 СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИВЛЕЧЕНО К РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА НТП БЕЛАРУСИ
17:28 27.10.2023
Более 150 квалифицированных специалистов привлечено к разработке Комплексного проекта научно-технического прогресса Беларуси. Об этом сообщила директор Белорусского института системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы Наталья Павлова.
Среди них не только представители науки, но и представители бизнес-сообщества, республиканских органов госуправления. Экспертные группы были сформированы на паритетной основе.
"Комплексный проект научно-технического прогресса — это научно обоснованное представление о научно-технологическом развитии Беларуси в контексте международных трендов. Под перечнем объектов прогнозирования мы понимаем перспективные инновационные технологии, товары и услуги, появление на рынке которых в 2026-2030 годы и на перспективу до 2045 года обеспечат конкурентные преимущества нашей страны, устойчивый экономический рост. Перечень этих технологий, товаров и услуг формировался методом Дельфи - методом экспертных оценок", - отметила Наталья Павлова.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2023
Курсы в банках
на 27.10.2023
Конвертация в банках
на 27.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте