Более 150 квалифицированных специалистов привлечено к разработке Комплексного проекта научно-технического прогресса Беларуси. Об этом сообщила директор Белорусского института системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы Наталья Павлова.

Среди них не только представители науки, но и представители бизнес-сообщества, республиканских органов госуправления. Экспертные группы были сформированы на паритетной основе.

"Комплексный проект научно-технического прогресса — это научно обоснованное представление о научно-технологическом развитии Беларуси в контексте международных трендов. Под перечнем объектов прогнозирования мы понимаем перспективные инновационные технологии, товары и услуги, появление на рынке которых в 2026-2030 годы и на перспективу до 2045 года обеспечат конкурентные преимущества нашей страны, устойчивый экономический рост. Перечень этих технологий, товаров и услуг формировался методом Дельфи - методом экспертных оценок", - отметила Наталья Павлова.