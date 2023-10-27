Более 300 неиспользуемых объектов имущества вовлечено в хозяйственный оборот либо снесено в Гомельской области в январе-сентябре 2023 года. Об этом сообщил 26 октября заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко на заседании облисполкома.

"По итогам 9 месяцев вовлечено, снесено 309 объектов, или 45%. На торги выставляются 195 объектов. Из них 87 уже предлагают за базовую величину. По итогам 9 месяцев продано 42 объекта, это 21,5% от плана", - уточнил Андрей Конюшко.

Работа с неиспользуемым имуществом - еще одно направление повышения экономического потенциала, а также наведения порядка на территории области.

Решением облисполкома определено: 681 объект коммунальной собственности и акционерных обществ подлежит вовлечению в хозяйственный оборот и сносу к концу 2023 г.

Для активизации продаж, в том числе продолжается взаимодействие с субъектами России, посольствами иностранных государств в Беларуси, добавил замгубернатора, также перечни конкретных объектов направлены крупным инвесторам Беларуси.