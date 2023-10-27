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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛТОПГАЗА В 2023 ГОДУ ДОБЫЛИ БОЛЕЕ 2,1 МЛН ТОНН ТОРФА


16:54 27.10.2023

Организациями торфяной промышленности Беларуси в 2023 году добыто 2 млн 243 тысячи тонн торфа, из них организациями торфяной промышленности объединения «Белтопгаз» - 2 млн 150 тысяч тонн.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Белтопгаз», из этого объема будет произведено порядка 1 млн тонн продукции топливного назначения, а это топливные брикеты и сушенка, а также свыше 100 тысяч тонн продукции нетопливной группы – кипованный торф, питательные и покровные грунты для выращивания шампиньонов.

Беларусь занимает первое место в мире по уровню добычи торфа и производству брикетов, страна обладает 27,7 млн тонн торфа на отведенных торфозаводам землях.

За 9 месяцев 2023 года объем реализации брикетов и сушенки на внутренний рынок увеличился по отношению к прошлому сезону и составил 617,1 тысяч тонн. Крупнейшими потребителями продукции топливного назначения являются предприятия цементной промышленности республики, они потребляют свыше 320 тысяч тонн брикетов и сушенки, в процентном соотношении это более 50% от общего объема реализации. Также продукция направляется на нужды топливоснабжающих организаций, объекты энергетики, ЖКХ и на внешние рынки.

Возрос объем поставок фрезерного торфа на объекты ЖКХ и энергетики и составил 79 тысяч тонн.

В текущем сезоне вырос спрос и на нетопливную группу, в том числе внутри страны. Организации торфяной промышленности объединения поставили потребителям республики свыше 70 тысяч тонн верхового торфа и грунтов.

Со складов белорусских торфозаводов свыше 86 тысяч тонн брикетов направлены на экспорт на сумму более $10 млн. Необходимо отметить, 13,5 тысяч тонн реализованы через биржу.

В рамках увеличения роста объемов потребления торфяного топлива в стране активно развивается сотрудничество с предприятиями: Сморгоньсиликатобетон, Богушевский спиртзавод, Кричевцементношифер, на стадии проработки вопросы использования торфа на котельных в Червоном, Несвиже, Октябрьском и в Крупках.

До конца 2023 года на нужды торфяной промышленности будет отведено и построено более 1600 га земель.
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