В Гродненской области розничный товарооборот в январе-сентябре 2023 г. составил 5450,2 млн рублей, или 105% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19,9 рубля против 18,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,6% розничного товарооборота области, в январе-сентябре 2023 г. составил 4938 млн рублей, или 105,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-сентябре 2023 г. составил 3 244,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,5% к уровню января-сентября 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2023 г. составил 306,2 млн рублей, или 109,4% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2022 г.