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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУСЫ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ $13 МЛН ДОХОДА ОТ ИНВЕСТИЦИЙ В ТОКЕНЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ


15:43 27.10.2023

Рынок продажи цифровых облигаций обычным физическим лицам набирает обороты в Беларуси.

Так, с 2019 года белорусы получили более $13 200 000 дохода от инвестиций в токены государственных и частных предприятий.

Данные взяты из открытой статистики Finstore.by. Сейчас это единственная в стране площадка, которая предлагает инвесторам вкладывать деньги преимущественно в развитие крупных отечественных предприятий и бизнесов, среди которых БелАЗ, Белорусская железная дорога, такие бренды как KFC, Агролизинг и многие другие.

Кроме белорусских компаний, на площадке периодически появляются токены и зарубежных, в частности, из России и Казахстана.

По данным Finstore.by, с конца 2019 года обычные белорусы проинвестировали в цифровые облигации компаний более $120 млн в эквиваленте. Общий доход от вложенных средств на данный момент превышает $13 200 000 в эквиваленте.

Сейчас на онлайн-платформе более 13 800 инвесторов, причем количество людей, которые покупают токены, постоянно растет. Компания тщательно следит за тем, чтобы люди не совершали необдуманных покупок цифровых облигаций. В частности, площадка постоянно ужесточает требования к эмитентам токенов, раскрывает их финансовую отчетность, предупреждает инвесторов о рисках.

Пока самый крупный выпуск токенов на площадке составляет $20 млн, он был раскуплен людьми всего за 10 дней. Скорость покупки токенов в среднем составила $1389 в минуту.
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