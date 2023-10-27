Вопиющие факты нарушения требований санитарных норм и правил установлены Комитетом госконтроля Брестской области в торговом объекте «Сладкий уголок» ООО «ФАЙВ СТАРС» в Бресте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в помещениях торгового объекта выявлены многочисленные факты нахождения насекомых, следы загрязнений, пыль, остатки пищевых продуктов на полу и др.

Кроме того, в продаже находилось 5 наименований пищевых товаров с истекшими сроками годности.

По требованию КГК Брестской области деятельность торгового объекта приостановлена. Информация для принятия мер реагирования в отношении производителя хлебобулочной продукции направлена специалистам санитарной службы.