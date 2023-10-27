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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТЕ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНОГО МАГАЗИНА
15:28 27.10.2023
Вопиющие факты нарушения требований санитарных норм и правил установлены Комитетом госконтроля Брестской области в торговом объекте «Сладкий уголок» ООО «ФАЙВ СТАРС» в Бресте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в помещениях торгового объекта выявлены многочисленные факты нахождения насекомых, следы загрязнений, пыль, остатки пищевых продуктов на полу и др.
Кроме того, в продаже находилось 5 наименований пищевых товаров с истекшими сроками годности.
По требованию КГК Брестской области деятельность торгового объекта приостановлена. Информация для принятия мер реагирования в отношении производителя хлебобулочной продукции направлена специалистам санитарной службы.
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