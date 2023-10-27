|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ В МОГИЛЕВЕ БУДУТ РАБОТАТЬ В ВЫХОДНЫЕ НА ТРЕХ ПЛОЩАДКАХ
14:29 27.10.2023
В Могилеве продолжают работу осенние сельскохозяйственные ярмарки.
Как сообщает сайт Могилевского горисполкома, 27 октября можно будет запастись витаминной продукцией на площадке в районе мини-рынка «Казимировский» (Минское шоссе, 24).
В субботу, 28 октября, ярмарки пройдут: в микрорайоне Казимировка — на площадке в районе мини-рынка «Казимировский» (Минское шоссе, 24); в микрорайоне Ямницкий; на территории, прилегающей к ФОК «Н20» (ул. Златоустовского, 1).
В воскресенье, 29 октября, ярмарки будут работать: в микрорайоне Казимировка — на площадке в районе мини-рынка «Казимировский» (Минское шоссе, 24); на территории, прилегающей к ФОК «Н20» (ул. Златоустовского, 1).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2023
Курсы в банках
на 27.10.2023
Конвертация в банках
на 27.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте