В Могилеве продолжают работу осенние сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщает сайт Могилевского горисполкома, 27 октября можно будет запастись витаминной продукцией на площадке в районе мини-рынка «Казимировский» (Минское шоссе, 24).

В субботу, 28 октября, ярмарки пройдут: в микрорайоне Казимировка — на площадке в районе мини-рынка «Казимировский» (Минское шоссе, 24); в микрорайоне Ямницкий; на территории, прилегающей к ФОК «Н20» (ул. Златоустовского, 1).

В воскресенье, 29 октября, ярмарки будут работать: в микрорайоне Казимировка — на площадке в районе мини-рынка «Казимировский» (Минское шоссе, 24); на территории, прилегающей к ФОК «Н20» (ул. Златоустовского, 1).