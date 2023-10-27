Национальный аэропорт Минск переходит на осенне-зимнее расписание полетов.

Как сообщает Telegram-канал аэропорта, переход на осенне-зимний режим работы состоится в воскресенье, 29 октября 2023 года. Работать по новому расписанию предприятие будет по 30 марта 2024 года включительно.

Отмечается, что по некоторым направлениям может измениться время выполнения полетов.

Помимо утвержденных рейсов и их направлений, аэропорт ведет активную работу по привлечению новых перевозчиков из государств-участников евразийской интеграции и стран СНГ для возобновления полетной программы или открытия новых рейсов.