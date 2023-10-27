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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК С 29 ОКТЯБРЯ ПЕРЕХОДИТ НА ОСЕННЕ-ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ
13:56 27.10.2023
Национальный аэропорт Минск переходит на осенне-зимнее расписание полетов.
Как сообщает Telegram-канал аэропорта, переход на осенне-зимний режим работы состоится в воскресенье, 29 октября 2023 года. Работать по новому расписанию предприятие будет по 30 марта 2024 года включительно.
Отмечается, что по некоторым направлениям может измениться время выполнения полетов.
Помимо утвержденных рейсов и их направлений, аэропорт ведет активную работу по привлечению новых перевозчиков из государств-участников евразийской интеграции и стран СНГ для возобновления полетной программы или открытия новых рейсов.
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