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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛТПП ОТКРЫЛИ НОВУЮ ОБУЧАЮЩУЮ ПРОГРАММУ БИЗНЕС-КУРСА «АКАДЕМИЯ ЭКСПОРТА»
13:00 27.10.2023
Символический первый звонок прозвенел для слушателей новой обучающей программы «Академии экспорта» – специализированного проекта Центра делового образования при Белорусской торгово-промышленной палате (БелТПП).
«Экспорт в новой реальности» – по этой новой программе предстоит пройти обучение руководителям и менеджерам отечественных предприятий и организаций, работающих в различных сферах, связанных с продвижением экспорта белорусских товаров и услуг. Обучать слушателей будут представители республиканских органов госуправления, банков и иных организаций, поддерживающих экспортеров, эксперты БелТПП, известные бизнес-тренеры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, слушателей ждет 12 учебных модулей – своеобразных 12 ступеней к знаниям, пройдя которые в теории и на практике менеджеры в области ВЭД будут готовы к разработке собственных современных экспортных стратегий своих предприятий с учетом новых геополитических условий.
В целом программа Академии экспорта поможет получить знания в особенностях выбора рынков сбыта, эффективного управления продажами, составлении внешнеторговых контрактов, их экспертизе, а также правил участия в выставках, нововведений в системе защиты интеллектуальной собственности. На практике будет моделироваться ситуационные учебные блоки по проведению расчетов при экспортных поставках, логистике, подготовке презентаций и ведении переговоров с зарубежными партнерами.
По итогам освоения программы слушатели получают сертификат об обучении государственного образца и сертификат БелТПП.
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