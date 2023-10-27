В январе-сентябре 2023 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 14 251,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 113,9% к уровню января-сентября 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 119,9%, в обрабатывающей промышленности – 103,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 191,8% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 98,3%.

Индекс промышленного производства за сентябрь 2023 г. к сентябрю 2022 г. составил 126,7%, к августу 2023 г. – 105,2%.