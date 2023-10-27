В Беларуси за 9 месяцев 2023 года перевезено на 12% больше авиапассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил директор Департамента по авиации Игорь Голуб.

По его словам, грузооборот на воздушном транспорте вырос более чем на 29%

Сегодня самолеты Белавиа выполняют регулярные рейсы в 20 аэропортов десяти государств мира.

«Флот пассажирских воздушных судов максимально задействован по всем открытым направлениям. Выполняются полеты в Россию, страны Кавказского региона, Средней Азии и Ближнего Востока, а также чартерные туристические рейсы в Турцию и Египет», - сказал Игорь Голуб.