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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА ПЕРЕВЕЗЕНО НА 12% БОЛЬШЕ АВИАПАССАЖИРОВ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
12:28 27.10.2023
В Беларуси за 9 месяцев 2023 года перевезено на 12% больше авиапассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил директор Департамента по авиации Игорь Голуб.
По его словам, грузооборот на воздушном транспорте вырос более чем на 29%
Сегодня самолеты Белавиа выполняют регулярные рейсы в 20 аэропортов десяти государств мира.
«Флот пассажирских воздушных судов максимально задействован по всем открытым направлениям. Выполняются полеты в Россию, страны Кавказского региона, Средней Азии и Ближнего Востока, а также чартерные туристические рейсы в Турцию и Египет», - сказал Игорь Голуб.
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