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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ НАКОПАЛИ 801,5 ТЫС. ТОНН КАРТОФЕЛЯ И ПОЧТИ 3,4 МЛН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ


12:06 27.10.2023

Сельхозорганизации Беларуси на 27 октября 2023 года накопали 801,5 тыс. тонн картофеля при урожайности 350,7 ц/га и почти 3,4 млн сахарной свеклы при урожайности 467,8, ц/га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, овощей убрано на 4,90 тыс. га и собрано всего 145,6 тыс. тонн при урожайности 297,1 ц/га.

В Беларуси во всех категориях хозяйств намолочено 8981,2 тыс. тонн зерна, включая рапс.

Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики: убрано 188,9 тыс. га; намолочено 1553,8 тыс. тонн при урожайности 82,3 ц/га.

На сегодня зеленой массы кукурузы собрано 22117,9 тыс. тонн.
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