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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДЬ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА НА ВЪЕЗД В ЕС ЗА СУТКИ ВЫРОСЛА В 2,8 РАЗА - ГПК БЕЛАРУСИ
11:21 27.10.2023
За сутки очередь легкового транспорта на въезд в Литву и Польшу выросла с 90 до 260 единиц. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси
«По состоянию на 10:00 более 260 легковушек ожидают оформления перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Лаворишкес (Котловка) и Райгардас (Привалка) и польским — Тересполь (Брест). За сутки польские контрольные службы оформили 42% авто от нормы. На литовском направлении меньше всего транспорта пропустили сотрудники Мядининкая (Каменный Лог) — 63%», - говорится в сообщении.
Грузовой транспорт ожидает оформления на въезд в Литву и Латвию. Более 1700 фур фиксируется перед всеми литовскими погранпереходами, контрольные службы которых за сутки пропустили на свою территорию всего 37% большегрузов от нормы. Сотрудники латвийского пункта пропуска Патерниеки (Григоровщина), перед которым въезда в ЕС ожидают более 335 фур, выполнили норму по пропуску на 60%.
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