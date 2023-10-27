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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПРОФОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕН ПРОЕКТ ПРОФСТАНДАРТА «СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ АБОНЕНТОВ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ»
10:59 27.10.2023
Министерство связи и информатизации Беларуси проводит профессиональное обсуждение проекта профессионального стандарта «Специалист по технической поддержке абонентов оператора связи».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, на обсуждение вынесен проект профессионального стандарта с характеристикой содержания трудовых функций и требований к квалификации работников, необходимых при осуществлении технической поддержки абонентов оператора связи.
В ходе профессионального обсуждения рассмотрению подлежат:
достаточность количества, правильность формулировки содержания обобщенных трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий в проекте профессионального стандарта;
обоснованность и достаточность необходимых умений, навыков и знаний для выполнения работником соответствующих трудовых функций и трудовых действий;
обоснованность требований к образованию работника, стажу работы;
правильность установления наименований профессий рабочих (должностей служащих);
а также иная информация, содержащаяся в проекте профессионального стандарта.
Замечания (предложения) по проекту просим направлять на электронный адрес «» или «»
Профессиональное обсуждение продлится до 26 ноября 2023 г.
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