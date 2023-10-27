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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3,1%


10:48 27.10.2023

В январе-сентябре 2023 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4163,9 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2022 г. в сопоставимых ценах на 3,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3540,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 4,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 220,9 тыс. тонн, что на 4,3% больше, чем в январе – сентябре 2022 г., молока – 1 175,1 тыс. тонн (на 8% больше), яиц – 359,1 млн штук (на 1,3% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,4% молока и 81,9% производства яиц.

На 1 октября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 699,8 тыс. голов крупного рогатого скота, или 102,6% к уровню 1 октября 2022 г., в том числе коров – 220,4 тыс. голов (100,6%). Численность свиней составила 623 тыс. голов, что на 6,5% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2023 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 411,9 тыс. тонн при средней урожайности 46,1 центнера с одного гектара убранной площади.

На начало октября текущего года картофель убран с 57,7% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 66,1 тыс. тонн при средней урожайности 345 центнеров с одного гектара.

Свекла сахарная убрана с 32% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 461,6 тыс. тонн (на 14,1% больше) при средней урожайности 491 центнер с одного гектара (на 1 октября 2022 г. – 473 центнера).

Овощи убраны с 41,4% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 8,6 тыс. тонн при средней урожайности 192 центнера с одного гектара.

На 1 октября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 181,2 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 74,4 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 2,5 тыс. гектаров.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 октября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 2 150,5 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 1 145,5 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 33,1 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 22,1 центнера.
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