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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 567,1 МЛН ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
09:44 27.10.2023
В январе-сентябре 2023 года в бюджет Могилевской области поступило 567,1 млн рублей подоходного налога с физических лиц, что составляет 36,8% от общих поступлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сумма поступлений увеличилась на 86,7 млн рублей, или на 18% в фактическом исчислении.
По организациям государственного сектора экономики рост поступлений составил 62 млн рублей, или 18,6%, по организациям негосударственного сектора поступления возросли на 21,6 млн рублей, или на 15,7%.
В структуре поступлений наибольший удельный вес занимают поступления организаций государственного сектора экономики – 69,6%, или 395 млн рублей. Например, государственные учреждения уплатили 155,8 млн рублей (рост 17,6 млн рублей, или 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), акционерные общества – 143,7 млн рублей (рост 29,7 млн рублей, или 26,1%).
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