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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» РАСШИРИТ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО


09:32 27.10.2023

ОАО «Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ» с проектом по техническому перевооружению производства 25 октября 2023 года зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест».

Как сообщает сайт СЭЗ, новый инвестиционный проект предполагает расширение существующей и освоение выпуска новой линейки продукции за счет технического перевооружения производства путем приобретения нового технологического оборудования.

Реализация инвестиционного проекта позволит ОАО «Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ» нарастить экспортные поставки предприятия, обеспечить прирост поступлений в бюджет и внебюджетные фонды, а также увеличить собственный финансовый потенциал.

Сфера машиностроения и металлообработки остается одной из ведущих отраслей СЭЗ «Гродноинвест» и Гродненской области. На сегодняшний день в СЭЗ «Гродноинвест» реализуется более 10 проектов данной сферы. Резиденты производят машины и автокомпоненты, промышленное оборудование и строительную технику, оптику и электронику. Ежегодный объем производства превышает $200 млн, а партнерами и инвесторами резидентов являются ведущие мировые бренды.
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