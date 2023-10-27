В экономику Гомельской области в январе-сентябре инвестировали 3 млрд 137 млн рублей, что на 2,9% больше к январю-сентябрю прошлого года. Об этом 26 октября сообщил заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко на заседании облисполкома, на котором рассмотрены итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев 2023 года.

Он отметил, что по инвестициям в основной капитал по 9 месяцам область вышла на положительный темп, а третий квартал показал существенную динамику.

"Мы подросли на 14%", - Андрей Конюшко.

По его информации, основную прибавку получили за счет инвестирования в машины и оборудование - темп роста почти 110%. Строймонтаж также вышел в положительную зону - 101,2%.

В IV квартале темп роста инвестиций прогнозируется на уровне 114%.