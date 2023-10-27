За январь-август 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гродненской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 13,3%, рентабельность продаж – 10,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 сентября 2023 г. составила 4,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 11,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2023 г. составила 6,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд рублей, или 8,2% от общего объема кредиторской задолженности.