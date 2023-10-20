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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫРОСЛО НА 17,6%
12:04 23.10.2023
За январь-сентябрь 2023 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 29 746,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 117,6% к уровню января-сентября 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 0,4% и составил 171,6 млн рублей, в обрабатывающей промышленности - на 18,6% и составил 28 710,3 млн рублей, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,4% и составил 525,3 млн рублей.
В то же время производство в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом упало на 8,9% и составило 339,4 млн рублей.
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