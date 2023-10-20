В Беларуси планируют производить сыры с белой и голубой плесенью. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергей Бартош в эфире телеканала «СТВ».

«У нас и сыры с белой плесенью планируется производить, и с голубой плесенью. Мы планируем открывать новые виды продуктов. Например, концентрат сывороточно-белковый. И это продукты будут для спортсменов. Востребован лактоферрин. И сегодня оценивается емкость рынка, которая требуется, более 400 миллионов долларов. Поэтому в этом направлении нам очень интересно, стоимость его высока. И мы его можем свободно производить», – заявил Сергей Бартош.