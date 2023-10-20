Около 2 тысяч грузовиков ожидают въезда в Евросоюз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 очереди грузовиков фиксируются перед всеми европейскими пунктами пропуска. Самый загруженный маршрут проходит через литовский Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы с пятницы оформили около 18% грузовиков», - говорится в сообщении.

Через остальные литовские пункты пропуска в страны ЕС проследовало 36% фур от нормы.

В латвийском погранпереходе Патерниеки (Григоровщина) сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 53%, в польском — Кукурыки (Козловичи) — на 56%.

Легковой транспорт ожидает оформления перед литовскими погранпереходами Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Райгардас (Привалка) и польским — Тересполь (Брест).