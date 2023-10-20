ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 8,9%

11:26 23.10.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-сентябрь 2023 г. в текущих ценах составил 29 659,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 8,9% к уровню января-сентября 2022 г.