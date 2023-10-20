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ЭКОНОМИКА РБ
БЕСПИЛОТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ОБСУДЯТ В БГУ
11:00 23.10.2023
Международный семинар «Беспилотные технологии и практики их применения. Аэрофотосъемка. Наземное, мобильное и воздушное лазерное сканирование» пройдет 24-25 октября в БГУ в очно-дистанционном формате.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, семинар является крупнейшим событием, связанным с беспилотными технологиями, и не имеет аналогов в Беларуси.
В обсуждении примут участие более 100 специалистов, ученых и руководителей различных организаций из Беларуси, России и Китая. Это представители БГУ, БГТУ, Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, Центра промышленных беспилотных решений «Коптер Бай», РУП «Белгеодезия», ООО «СВ ВЕЛОР», группы компаний «ГЕОСКАН» (Россия) и др.
В повестку включены вопросы использования геоинформационных систем, определения направлений и перспектив дальнейших исследований, а также применение беспилотных технологий в экономике, управлении, науке, обороне и различных сферах общественной жизни.
Кроме того, в рамках семинара пройдет выставка специализированного оборудования кафедры почвоведения и геоинформационных систем факультета географии и геоинформатики (ФГиГ) БГУ. Также будут организованы мастер-классы по применению лазерных сканеров и программных комплексов постобработки полученных данных.
Организатором научного мероприятия выступает ФГиГ и межкафедральная студенческая научно-исследовательская лаборатория «ГИС-лаборатория» БГУ.
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