Международный семинар «Беспилотные технологии и практики их применения. Аэрофотосъемка. Наземное, мобильное и воздушное лазерное сканирование» пройдет 24-25 октября в БГУ в очно-дистанционном формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, семинар является крупнейшим событием, связанным с беспилотными технологиями, и не имеет аналогов в Беларуси.

В обсуждении примут участие более 100 специалистов, ученых и руководителей различных организаций из Беларуси, России и Китая. Это представители БГУ, БГТУ, Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, Центра промышленных беспилотных решений «Коптер Бай», РУП «Белгеодезия», ООО «СВ ВЕЛОР», группы компаний «ГЕОСКАН» (Россия) и др.

В повестку включены вопросы использования геоинформационных систем, определения направлений и перспектив дальнейших исследований, а также применение беспилотных технологий в экономике, управлении, науке, обороне и различных сферах общественной жизни.

Кроме того, в рамках семинара пройдет выставка специализированного оборудования кафедры почвоведения и геоинформационных систем факультета географии и геоинформатики (ФГиГ) БГУ. Также будут организованы мастер-классы по применению лазерных сканеров и программных комплексов постобработки полученных данных.

Организатором научного мероприятия выступает ФГиГ и межкафедральная студенческая научно-исследовательская лаборатория «ГИС-лаборатория» БГУ.