В январе-августе 2023 г. в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 6277,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,2% к уровню января-сентября 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4 957,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 390,5 тыс. тонн, что на 1,2% больше, чем в январе-сентябре 2022 г., молока – 1 628,9 тыс. тонн (на 5,1% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,7% молока и 84,8% производства яиц.

На 1 октября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 944,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 322,4 тыс. голов. Численность свиней составила 576 тыс. голов.

В сельскохозяйственных организациях практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2023 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 441,4 тыс. тонн, что на 28,1% меньше, чем на соответствующую дату 2022 года, средняя урожайность получена 33,9 центнера с одного гектара убранной площади против 43,7 центнера в предыдущем году.

На начало октября текущего года картофель убран с 58,2% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 137,4 тыс. тонн, или 95,5% к соответствующей дате предыдущего года, при средней урожайности 355 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2022 г. – 308 центнеров).

Свекла сахарная убрана с 37,3% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной составил 583 тыс. тонн, или 157,4% к соответствующей дате 2022 года, при средней урожайности 423 центнера с одного гектара (на 1 октября 2022 г. – 295 центнеров).

Овощи убраны с 33,6% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 7,2 тыс. тонн, что на 5,5% меньше, чем на 1 октября 2022 г., при средней урожайности 274 центнера с одного гектара (на 1 октября 2022 г. – 272 центнера).

На 1 октября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 268,4 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 107,1 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 3,7 тыс. гектаров.

В сельскохозяйственных организациях на 1 октября 2023 г. заготовлено кормов 2 394,6 тыс. тонн кормовых единиц, или 91,3% к 1 октября 2022 г., из них кормов из трав – 1 574,8 тыс. тонн (100,2%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 25,4 центнера кормовых единиц, что на 6,3% меньше, чем на соответствующую дату 2022 года, кормов из трав – 22,2 центнера, как и в прошлом году.