|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 105,0 МЛН РУБЛЕЙ
10:24 23.10.2023
В Витебской области зарегистрировано 29 912 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7584 организации и 22328 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 550,7 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 105,0 млн рублей больше соответствующего периода прошлого года, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 484,4 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 66,3 млн рублей.
Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 27,8%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2023
Курсы в банках
на 23.10.2023
Конвертация в банках
на 23.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте