ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 105,0 МЛН РУБЛЕЙ

10:24 23.10.2023 В Витебской области зарегистрировано 29 912 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7584 организации и 22328 индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 550,7 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 105,0 млн рублей больше соответствующего периода прошлого года, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 484,4 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 66,3 млн рублей. Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 27,8%.