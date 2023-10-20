ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ СОБРАНО 130,5 ТЫС. ТОНН ОВОЩЕЙ НА 4,61 ТЫС. ГА

09:49 23.10.2023 В Беларуси на 23 октября собрано всего 130,5 тыс. тонн овощей на 4,61 тыс. га. Средняя урожайность составляет 283,1 ц/га. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, сельхозорганизации страны завершают уборку картофеля: накопано 788,4 тыс. тонн при урожайности 351,2 ц/га. В республике продолжается уборка сахарной свеклы: накопано 3076,0 тыс. тонн при урожайности 465,1 ц/га. К настоящему времени во всех категориях хозяйств намолочено 8859,8 тыс. тонн зерна, включая рапс. Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики: убрано 175,3 тыс. га и намолочено 1433,2 тыс. тонн этой культуры при урожайности 81,8 ц/га. Зеленой массы кукурузы собрано 21668,8 тыс. тонн.