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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ СОСТАВИЛА 10,2%


09:22 23.10.2023

За январь-август 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 12,6%, рентабельность продаж – 10,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 сентября 2023 г. составила 14,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 3,1 млрд рублей, или 20,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2023 г. составила 14,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,5 млрд рублей, или 17,5% от общего объема кредиторской задолженности.
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