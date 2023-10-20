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ЭКОНОМИКА РБ


НОВУЮ МАРКУ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НАЧАЛИ ПРОИЗВОДИТЬ В БЕЛАРУСИ


17:53 20.10.2023

В Беларуси начали производить новую марку легковых автомобилей. Об этом сегодня сообщил Лукашенко на совещании по вопросу совершенствования системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов.

По его словам, в Беларуси намерены создать производство в сотрудничестве с китайской "ФАВ Груп". Наиболее известный бренд корпорации - легковой автомобиль Hongqi ("Хунци" - переводится как "красное знамя").

"В ближайшее время покажем народу. Начали новую марку автомобилей производить. Вот видите, как жизнь повернулась: автомобили востребованы. И Geely занимает первое место по продажам в Беларуси уже. В России молятся, просят: "Продайте". Очереди появились. Когда такое было? Это говорит о том, что надо этим заниматься. И надо видеть перспективы", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Во время открытия завода "БЕЛДЖИ" в ноябре 2017 года Лукашенко заявил, что его мечта - производить в Беларуси собственный легковой автомобиль - осуществилась. С годами на заводе существенно вырос уровень локализации, значительно увеличились объемы производства. Сегодня можно с уверенностью говорить, что белорусский Geely стал поистине народным автомобилем.

"Сегодня уже очередь за Geely. И красивые автомобили внешне, и качественные. Правда, я сейчас Пархомчика со Снопковым душу на всю катушку, чтобы они (направления - прим.) дальше развивались. Мы уже сегодня замахнулись не на 30-40 тыс. автомобилей в год, а на 120 тыс.", - заявил Лукашенко.
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