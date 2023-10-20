ЭКОНОМИКА РБ

В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «ТЕРЕСПОЛЬ» ВОЗОБНОВЛЕНО ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА – ГПК БЕЛАРУСИ

16:52 20.10.2023 В пункте пропуска «Тересполь» возобновлено оформление транспорта. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. «В 16:00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в польском пункте пропуска Тересполь (сопредельный белорусский — Брест)», - говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось о приостановке оформления транспорта в пункте пропуска Тересполь из-за ремонта дорожного покрытия.