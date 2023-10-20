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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «ТЕРЕСПОЛЬ» ВОЗОБНОВЛЕНО ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА – ГПК БЕЛАРУСИ
16:52 20.10.2023
В пункте пропуска «Тересполь» возобновлено оформление транспорта. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«В 16:00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в польском пункте пропуска Тересполь (сопредельный белорусский — Брест)», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось о приостановке оформления транспорта в пункте пропуска Тересполь из-за ремонта дорожного покрытия.
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