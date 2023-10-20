Цифровизация обеспечивает повышение эффективности работы топливно-энергетического комплекса. На это обратил внимание министр энергетики Виктор Каранкевич, который совместно с министром связи и информатизации Константином Шульганом посетил сегодня выставку Energy Expo.

«Цифровая трансформация является важнейшим приоритетом для топливно-энергетического комплекса страны. Это отражено в отраслевых программах и стратегиях. Инновационные проекты по внедрению современных цифровых решений и технологий реализуются по целому ряду направлений: развитие «умных» (Smart Grid) электросетей, строительство цифровых подстанций различного класса напряжения, цифровизация бизнес-процессов на основе применения интеллектуальных систем, использование искусственного интеллекта», - сказал министр.

Особое внимание уделяется созданию цифровых двойников – это компьютерные модели как отдельных объектов, так и целых направлений. В качестве примера Виктор Каранкевич привел проект по созданию цифрового двойника газовой отрасли - это единое цифровое пространство, которое обеспечивает оперативный сбор и обработку данных, позволяет отслеживать работу оборудования в режиме онлайн, снижать производственные издержки, оперативно реагировать на нештатные ситуации, обеспечивать надежность газоснабжения. Конкурентным преимуществом данного направления является применение собственных программных комплексов.

Отдельно министр остановился на возможностях использования технологий виртуальной реальности. На примере филиала «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго» он рассказал о применении современных VR-тренажеров для обучения персонала, отработки сложных технических задач по обслуживанию энергетического оборудования.