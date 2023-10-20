Минский городской технопарк совместно и индустриальный парк «Великий камень» проводят конкурс стартап-проектов Startup Great Challenge.

В конкурсе принимают участие стартап-проекты с детально проработанной стратегией развития, осуществляющие инновационную деятельность.

В номинации Smart project принимают участие стартап-проекты с демонстрацией решений на базе информационно-коммуникационных технологий таких, как интернет вещей (IoT), машинный интеллект, большие данные (Big Data), облачные вычисления, 5G и др.

В номинации Hardware project принимают участие стартап-проекты, связанные с разработкой и производством новых продуктов в высокотехнологичной сфере.

Победители конкурса получат не только призы от организаторов и партнеров, но и комьюнити с успешными предпринимателями и инвесторами, право получения статуса резидента Минского городского технопарка без прохождения экспертного совета, а также поддержку и сопровождение менторов и экспертов при реализации проекта.

Для участия следует до 30 ноября 2023 года (включительно) подать заявку.

Ознакомиться с Положением конкурса можно здесь.