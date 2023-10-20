ЭКОНОМИКА РБ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ НАЗНАЧИЛО НОВОГО ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ СЭЗ «МОГИЛЕВ»

15:17 20.10.2023 Постановлением Совета министров № 675 Беларусь от 13.10.2023 главой администрации свободной экономической зоны «Могилев» назначен Павел Мариненко. Как сообщает сайт СЭЗ, до вступления в новую должность Павел Мариненко курировал вопросы внешней экономической деятельности Могилевского горисполкома, возглавлял «Могилевский городской центр развития малого предпринимательства» и занимал другие руководящие должности. Павел Мариненко также стоял у истоков появления на территории Могилевской области «Могилевского агентства регионального развития» - был его первым руководителем. С 2017 года работал в должности заместителя председателя комитета экономики Могилевского облисполкома, где курировал внешнеэкономические отношения и вопросы развития предпринимательства.