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ЭКОНОМИКА РБ


В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «ТЕРЕСПОЛЬ» ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНО ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА – ГПК БЕЛАРУСИ


14:55 20.10.2023

В пункте пропуска «Тересполь» временно приостановлено оформление транспорта. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По информации польской стороны, с 14:30 20 октября в пункте пропуска «Тересполь» (сопредельный белорусский – Брест) осуществляется ремонт дорожного покрытия. В этой связи пропуск легкового транспорта на польскую сторону временно приостановлен», - говорится в сообщении.

ГПК рекомендует гражданам и грузоперевозчикам учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты следования.

О возобновлении оформления польской стороной лиц и транспорта ведомство обещает сообщить дополнительно.
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