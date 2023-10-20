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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «ТЕРЕСПОЛЬ» ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНО ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА – ГПК БЕЛАРУСИ
14:55 20.10.2023
В пункте пропуска «Тересполь» временно приостановлено оформление транспорта. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По информации польской стороны, с 14:30 20 октября в пункте пропуска «Тересполь» (сопредельный белорусский – Брест) осуществляется ремонт дорожного покрытия. В этой связи пропуск легкового транспорта на польскую сторону временно приостановлен», - говорится в сообщении.
ГПК рекомендует гражданам и грузоперевозчикам учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты следования.
О возобновлении оформления польской стороной лиц и транспорта ведомство обещает сообщить дополнительно.
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