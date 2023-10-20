В Минске розничный товарооборот в январе-сентябре 2023 г. составил 16 883 млн рублей, или 110,6% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,4% розничного товарооборота города Минска, в январе-сентябре 2023 г. составил 16 446,5 млн рублей, или 111% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-сентябре 2023 г. составил 63 155,2 млн рублей, или 106,8% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2023 г. составил 1737,1 млн рублей, или 110,8% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2022 г.