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ЭКОНОМИКА РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 10,6%


14:33 20.10.2023

В Минске розничный товарооборот в январе-сентябре 2023 г. составил 16 883 млн рублей, или 110,6% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,4% розничного товарооборота города Минска, в январе-сентябре 2023 г. составил 16 446,5 млн рублей, или 111% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-сентябре 2023 г. составил 63 155,2 млн рублей, или 106,8% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2023 г. составил 1737,1 млн рублей, или 110,8% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2022 г.
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